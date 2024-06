Rio Branco-AC x Porto Velho-RO: Escalações e onde acompanhar

A sexta rodada do grupo A1 do Campeonato Brasileiro Série D será fechada neste sábado (1) com o confronto Rio Branco-AC x Porto Velho-RO, a partir das 19h (de Brasília), no estádio Florestão, na capital do Acre.

O Rio Branco-AC está na quinta posição com cinco pontos, mesma pontuação do Princesa do Solimões, quarto colocado, e do Manaus, que está em sexto. O Estrelão não vence há duas rodadas. Na rodada anterior foi derrotado pelo Trem-AP por 3 a 1, em Macapá (AP).

O Porto Velho é vice-líder com 12 pontos e busca a quinta vitória na competição para seguir na cola do líder Manauara. Na classificação geral da Série D, o time está em 6º lugar entre os 64 clubes participantes.

O último encontro entre Rio Branco-AC e Porto Velho foi no segundo turno da primeira fase da Série D 2022 e terminou com vitória do Estrelão por 1 a 0.

Onde acompanhar

O ge faz a transmissão em Tempo Real do jogo, a partir das 18h45 (de Brasília).