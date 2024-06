Policial militar é assassinado em fazenda na divisa do Acre com Rondônia

O policial militar aposentado Joaquim Batista (66), que era natural do Estado do Mato Grosso, foi encontrado morto na tarde de sexta-feira (31) no curral de uma fazenda de sua propriedade, no Ramal Baixa Verde, região do Distrito de Nova Califórnia, na divisa do Estado do Acre com Rondônia.

O militar foi assassinado com um projétil de arma de fogo à altura do coração. O cadáver foi encontrado por sua esposa, que veio da cidade para passar o final de semana com ele. Todas as forças de segurança trabalham no sentido de chegar à autoria do delito.

O crime, segundo as informações, tem características de crime de vingança ou sob encomenda. É que há alguns anos Joaquim Batista esteve envolvido em um crime de assassinato na mesma região e quando houve o julgamento acabou sendo absolvido e consequentemente inocentado da acusação.