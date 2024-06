Rio Acre baixa ainda mais e marca 1,95 metros neste domingo (16)

O nível do Rio Acre atingiu a marca de 1,95 metro na manhã deste domingo, 16, uma das menores marcas dos últimos 10 anos para o mês de junho na capital. Nesta semana, o governo do estado decretou emergência devido à falta de chuvas e ao baixo nível dos mananciais em toda a Bacia do Rio Acre, que se encontra em situação de alerta máximo.

Neste mês, o nível do Rio Acre subiu apenas no dia 2 de junho, quando foi de 2,59 metros para 2,60 metros. Em todos os outros registros, divulgados diariamente pela Defesa Civil da capital, o cenário tem sido de queda.

O baixo índice pluviométrico na região contribui para o cenário de seca. O esperado para junho é que chova 60 milímetros. No entanto, não chove desde o início do mês, o que pode afetar o abastecimento de água, segundo a Defesa Civil.