Reynaldo Gianecchini rebate comentários negativos por vídeo de dança: “Amam criticar”

O ator Reynaldo Gianecchini, 51, rebateu as críticas que recebeu após viralizar nas redes sociais com um vídeo em que dançava “Vogue”, da cantora Madonna, como parte do estudo para o espetáculo musical “Priscilla: a Rainha do Deserto”.

“Aquelas eram minhas primeiras aulas”, disse o ator em entrevista ao PodDelas na terça-feira (11). “As pessoas amam criticar, mas nunca sabem o quanto foi de suor e lágrimas o seu processo”, acrescentou.

Segundo Gianecchini, ele não estava fazendo “arte vogue”. “Era um apanhado de várias referências, do jazz, do clássico”, afirmou.

Em “Priscilla”, o ator interpreta uma das drag queens protagonistas da história. Para ele, o processo não foi fácil, mas exigiu coragem.

“Eu falo coragem, mas eu tive praticamente pânico no meio. Fiquei muito intimidado de entrar nesse mundo, onde todo mundo já é tão colocado, tão preparado, e eu vim muito humildemente”.

Relembre a polêmica O ator publicou um vídeo dançando “Vogue”, de Madonna, na última semana. A publicação rapidamente reuniu muitos comentários de internautas que o criticaram, sob a justificativa de que o estilo de dança foi iniciado por pessoas negras e trans.

À CNN, a coreógrafa do musical, Mariana Barros, explicou que o registro foi feito durante um estudo coregráfico.

“Eu estava aprendendo o estilo de dança, para usar as referências, já que ‘Priscilla’ tem muita coisa dessa linguagem, e o diretor gostaria que, talvez, eu também tivesse essa referência na dança”, disse a profissional.

Integrante da comunidade LGBTQIA+ Ainda no podcast, o artista desabafou sobre não se sentir acolhido dentro da comunidade LGBTQIA+. “Me criticavam muito. Eu também sou uma das ‘letrinhas’”, garantiu.

“A comunidade quer acolhimento, quer respeito. E tem uma parcela dentro dela, que não acolhe ou respeita, e eu me senti bastante agredido. Fui estrear com uma torcida contra gigante”, relatou ele.