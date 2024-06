Quase 30 acreanos faturam mais de R$ 60 mil na Mega-Sena

Ninguém acertou os números sorteados no concurso 2743 da Mega-Sena no sábado, 29. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo, e transmitido pelo canal do YouTube. Os números sorteados foram 13, 25, 27, 30, 37 e 53.

Apesar de não haver ganhadores para o prêmio principal, 27 apostadores do Acre ganharam prêmios. Um deles, de Rio Branco, levou o prêmio de R$ 40.291,25. Os municípios contemplados, além de Rio Branco, foram Acrelândia, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá e Feijó.

No sorteio, 47 apostas acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas, a Caixa vai pagar R$ 40.291,25. Os 9.980 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 847,80 cada.