Quase dois mil acreanos sofrem em moradias improvisadas

Um novo estudo da Fundação João Pinheiro mostra que no Acre existem 23.983 domicílios inadequados para habitação e, desse total, 9% são moradias improvisadas apesar de permanentes. Quase 2 mil domicílios estão nessa condição. Os dados utilizados pela FJP são até 2019.

O Acre tem ainda 5.072 domicílios rústicos. Na definição do Ministério do Desenvolvimento Regional “os rústicos são os domicílios permanentes cuja construção é feita por material improvisado, como madeira aproveitada e vasilhames, e que correspondem à parcela da necessidade de reposição, que pode ser definida como os domicílios a serem restaurados, substituídos ou repostos”. O déficit habitacional estimado pela FJP para o Acre é de 23.983 imóveis.

O Brasil tem um déficit habitacional de 6,2 milhões de moradias, o que representa 8,3% do total de domicílios ocupados no país. O déficit é maior no Sudeste (2,4 milhões) e no Nordeste (1,7 milhão) e se concentra, principalmente, fora das regiões metropolitanas (3,9 milhões). São Paulo e Minas Gerais, estados que têm as maiores populações, aparecem no topo da lista, com falta de 1,2 milhão e 556 mil habitações, respectivamente. (com G1)

Acesse e saiba mais: https://fjp.mg.gov.br/deficit-habitacional-no-brasil/