Primeira noite do Festival da Macaxeira não registra ocorrências policiais

A organização do 1º Festival da Macaxeira, que ocorre na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco, comemorou o resultado da primeira noite do evento no que diz respeito à segurança.

Conforme Ezequiel Bino, chefe do Gabinete Militar da prefeitura de Rio Branco, não houve registro de violência. “Foi uma noite muito tranquila, conforme a PM, não teve registro de nenhuma ocorrência policial”, declarou.

Cerca de 100 seguranças particulares atuam no espaço do Festival, além de 50 policiais militares por noite e o auxílio de 18 câmeras de monitoramento.

A organização não divulgou um balanço de quantas pessoas estiveram na abertura do Festival, mas eram esperadas cerca de 20 mil pessoas por conta da escolha da Rainha da Produção e do show do sertanejo Felipe Araújo.