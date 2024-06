Prefeitura do Rio vai desapropriar terreno para construção de estádio do Flamengo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou neste domingo (23) que um terreno no bairro do Gasômetro, na região portuária da capital, será desapropriado para receber a construção do estádio do Flamengo.

Pelas redes sociais, o clube agradeceu a decisão. “O Clube de Regatas do Flamengo parabeniza a decisão da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro em desapropriar o terreno do Gasômetro, na região portuária. A decisão do prefeito Eduardo Paes reconhece o interesse público envolvido e propicia um passo importantíssimo na realização do projeto para erguer o estádio próprio do Flamengo, sonho de toda a Nação Rubro-Negra”, diz a publicação.

A medida será publicada nesta segunda-feira (24) no Diário Oficial. Segundo o prefeito, o projeto será importante para a revitalização da região e deverá oferecer opções de entretenimento . Eduardo Paes, que é vascaíno, brincou ao dizer que o anúncio é “um dos momentos mais tristes como prefeito”.

No começo de junho, o Governo do Rio anunicou que o Consórcio Fla-Flu será o responsável pelo uso e gestão do estádio do Maracanã por 20 anos.

Em março, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, apresentou à Caixa Econômica Federal o projeto do estádio. O terreno do Gasômetro pertence a um fundo de investimentos gerido pela Caixa e é avaliado em R$ 250 milhões. A diretoria do Rubro-Negro tem o local como favorito para o projeto da nova casa desde 2022.

A localização e a facilidade de acesso foram pontos determinantes para a decisão do Flamengo, que avaliou outros pontos na cidade do Rio de Janeiro, como Deodoro e o Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, ambos na Zona Oeste, mas essas opções não mostraram-se viáveis. O Gasômetro faz parte da região do Projeto Porto Maravilha, área que tem recebido investimento para revitalização há anos. O local é próximo à Rodoviária Novo Rio e ao recém-inaugurado Terminal Intermodal Gentileza, e às principais vias de entrada da cidade, como Linha Vermelha, Avenida Brasil e Ponte Rio-Niterói.