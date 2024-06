Jovem perde controle da moto, colide contra palmeira e morre em avenida

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta tirou a vida do jovem Eduardo Nogueira Albuquerque, de 21 anos, na madrugada deste domingo, 23, na Avenida Ceará, nas proximidades de uma empresa de curso de vigilantes no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Eduardo trafegava em uma motocicleta Yamaha YBR 150 Factor, de cor preta, placa QWO-0F39, no sentido centro-bairro, quando perdeu o controle da moto, passou por cima do meio-fio que divide as duas pistas e colidiu fortemente contra uma palmeira.

Com o impacto, Eduardo bateu a cabeça e caiu desmaiado na avenida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada. No entanto, quando os Paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer por Eduardo, que já se encontrava morto.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após o término dos trabalhos, o corpo de Eduardo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Flagrantes e a motocicleta foi entregue aos familiares.