Prefeitura De Rio Branco E Governo Do Estado Realizam Ação Social Na Transacreana

A Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Estado realizaram, no sábado (8), uma vasta programação social e esportiva na região da Vila Verde, quilômetro 58 da Transacreana.

Além da prefeitura e do Estado, diversos parceiros como Ministério Público, Energisa e Tribunal de Justiça, ofertaram mais de 30 serviços, desde emissão de CPFs, carteira de identidade, além de serviços de assistência médica e de odontológica.

O agricultor Joelmir Martins aproveitou a oportunidade para se consultar e colocar a documentação em dia. Ele elogiou a ação.

“A demanda está grande. Tem pessoas aqui do 140, do Projeto Oriente, do Cabela, tem gente de muito longe mesmo, aproveitando para se organizar. O corte de cabelo, a beleza, consulta médica também, veio na hora certa.”

O prefeito de Rio Branco foi pessoalmente observar a organização do evento e disse estar feliz.

“Parabéns ao Governo do Estado por esse programa. Eu estou muito feliz que a Prefeitura de Rio Banco está podendo ser parceira, junto com o governo do estado, para poder atender a população. É muito trabalho e eu fico feliz, pois o nosso negócio é servir.”

A vice-governadora Mailza Assis, falou da importância desse tipo de atendimento às comunidades mais distantes e que essa parceria entre a prefeitura e o governo está só começando no sentido de levar mais dignidade, principalmente aos que vivem mais isolados.

“É o programa Juntos Pelo Acre, um programa pensado para atender a população, para ir até as pessoas, levando os serviços de utilidade pública, que é o que nós temos o dever, a obrigação de prestar à população.”

Por Assecom/Prefeitura de Rio Branco