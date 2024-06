Polícia prende dupla com moto roubada no bairro Seis de Agosto

Dois homens foram presos pela Polícia Militar do Acre (PMAC) na madrugada desta segunda-feira, 3, por conduzirem uma motocicleta com restrição de roubo/furto. Na ação, uma arma branca também foi encontrada com um dos envolvidos.

Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° BPM estava em patrulhamento nas proximidades da ponte metálica, na rua Dr. Pereira Passos, no bairro 6 de Agosto, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda 125 FAN, de cor vermelha, as mesmas características, repassadas pelo Copom, de um veículo que estaria com restrição de roubo/furto.

Após confirmadas as características, os militares abordaram os suspeitos, momento em que o garupa tentou se evadir, porém, foi contido pelos policiais militares. O condutor da motocicleta portava uma arma branca (faca) e resistiu à prisão. Os militares utilizaram dos meios moderados para conter o indivíduo. Os dois homens receberam voz de prisão e foram imediatamente conduzidos à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), juntamente coma motocicleta, para serem aplicadas as providências legais.

Por Ascom/PMAC