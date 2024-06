PCAC desarticula associação criminosa de tráfico de drogas

A Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), desarticulou uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas que atuava no interior do Acre e em outros estados do país. Na última quinta-feira, 27, quatro pessoas foram presas por envolvimento em uma rede de tráfico de drogas que transportava entorpecentes da cidade de Assis Brasil, no interior do Acre, para Rio Branco, capital, e outros estados.

As investigações começaram em janeiro deste ano, após a apreensão de quatro quilos de entorpecentes em uma encomenda destinada para Goiás. A partir dessa apreensão, diversas medidas investigativas foram realizadas, resultando na identificação de um grupo articulado que comprava entorpecentes no Peru e os repassava para outras cidades, partindo de Assis Brasil.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos R$ 6 mil em espécie, drogas, munições e aparelhos celulares. Três pessoas foram conduzidas em flagrante delito para a Delegacia de Assis Brasil. A ação ocorreu no âmbito da Operação Nárke 2, coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência da SENASP/MJSP. Essa ação policial visa integrar as forças de segurança pública na prevenção e repressão qualificada ao tráfico de drogas em todas as unidades da federação.

O delegado Saulo Macedo comentou sobre o desenrolar da operação. “A Operação Nárke 2 representa um esforço conjunto das forças de segurança para desmantelar redes de tráfico de drogas que operam tanto localmente quanto em outros estados. A população desempenha um papel crucial nesse combate e pode colaborar fazendo denúncias anônimas pelo número 181 ou pelo telefone (68) 99944-3306.”

Fonte: Ascom/PCAC