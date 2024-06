Polícia Civil do Acre captura autor de homicídio em Rodrigues Alves

Na última quinta-feira, 27, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Rodrigues Alves, cumpriu o Mandado de Prisão contra o autor do homicídio que vitimou o senhor José Anailton. O crime ocorreu na madrugada do dia 25 de maio deste ano, na cidade de Rodrigues Alves.

Segundo o delegado Marcilio Laurentino, a investigação avançou rapidamente e, ainda na mesma semana, a polícia conseguiu identificar o autor do homicídio. “A identificação foi possível graças às imagens de câmeras de Circuito Interno de TV de diversos locais, que mostraram o momento em que a vítima se encontrou com o autor e ambos seguiram juntos até o prédio onde o crime foi cometido”, informou Laurentino.

Além das imagens, a delegacia recebeu uma denúncia anônima indicando que a vítima havia sido furtada pelo autor e foi cobrar o ressarcimento. Na denúncia, foi informado que, caso não fosse pago, a vítima procuraria a delegacia e uma facção criminosa. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram o desentendimento entre os dois e afirmaram que, dois dias antes do crime, viram o autor ameaçando a vítima, dizendo que, se ela falasse demais, acabaria com “a boca cheia de formigas”.

A vítima sofreu um golpe contundente na cabeça, que causou traumatismo craniano, seguido por 10 golpes de faca nas costas, evidenciando que não teve tempo de reagir.

O mandado de prisão foi expedido na manhã do dia 27, por volta das 9h30min, e já havia sido cumprido às 10h, demonstrando o compromisso e a eficiência dos operadores de segurança com a justiça e com a população de Rodrigues Alves.

Fonte:Ascom/PCAC