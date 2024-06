Polícia captura homem acusado de matar Irmão com golpe de foice em Brasiléia

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (13) Mariano Silva Gadelha, de 27 anos, acusado de matar seu irmão, Rosinildo da Silva Amaral, de 25 anos, com um golpe de foice. O crime aconteceu na manhã da quarta-feira (12), na propriedade da família localizada no Ramal da Pinda, acessível pela BR 317, no km 59, com mais 30 km de acesso até o local.

O trágico incidente ocorreu durante uma discussão entre os irmãos enquanto trabalhavam no roçado da família. Mariano relatou que a briga começou devido a uma disputa pela divisão de terras, feita em partes iguais pelo pai, resultando em uma luta corporal. Durante a altercação, quando Rosinildo virou de costas, Mariano o atacou com uma foice, atingindo seu pescoço e quase o decapitando. Rosinildo morreu instantaneamente.

Após o crime, Mariano fugiu e se escondeu na cidade de Brasiléia. Ele foi localizado pela polícia na manhã desta quinta-feira, no Bairro Eldorado, na rua Maria Ester de Oliveira, enquanto aguardava um mototáxi. Mariano foi preso em flagrante, surpreendido pelos agentes da Polícia Civil.

O delegado titular de Brasiléia, Erick Maciel, conduziu o interrogatório de Mariano na delegacia. Após ser ouvido, Mariano foi formalmente preso pelo crime de homicídio. A autoridade policial informou o judiciário sobre o ocorrido, solicitando a prisão preventiva do acusado.

O corpo de Rosinildo está sendo velado na casa de parentes no Bairro Alberto Castro, em Brasiléia. O enterro está previsto para ocorrer ainda na tarde desta quinta-feira, no cemitério de Epitaciolândia.

Este caso chocou a comunidade local e destaca a gravidade das disputas familiares que podem culminar em tragédias irreversíveis. A Polícia Civil continua as investigações para esclarecer todos os detalhes do crime.

Entenda o caso:

Tragédia em Brasiléia: Briga por terras termina em homicídio entre Irmãos