PGE/AC anuncia aprovados em seleção de estagiários de Direito

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE/AC) divulgou o resultado final do processo seletivo destinado à contratação de estagiários de Direito. A lista dos aprovados foi publicada na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 4,

Dos participantes, 54 foram aprovados. Os estagiários selecionados cumprirão uma jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais, com uma bolsa-auxílio de R$ 800 e um adicional de auxílio-transporte de R$ 200.

O processo seletivo foi composto por uma prova de caráter classificatório e eliminatório, realizada no dia 17 de maio, no auditório do IELF, localizado na Av. Getúlio Vargas, 2855, Vila Ivonete, em Rio Branco.

A lista de aprovados consta na página 5 do DOE:

