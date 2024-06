PF vai incluir foragidos do 8/1 em lista de procurados de rede de polícias das Américas

O processo de extradição, se aceito pelo governo argentino, precisa passar pelo Ministério da Justiça no Brasil e no Itamaraty, além do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na quinta-feira passada (6), a PF realizou uma operação em 18 estados e no Distrito Federal para capturar foragidos no âmbito da operação Lesa Pátria, que investiga os ataques de 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos Três Poderes foram vandalizadas.

Ao fim do dia, 50 pessoas foram presas e mais de 100 não foram encontradas. A PF então busca outras alternativas para encontrar todos os suspeitos.