Após insultos racistas contra Vinicius Júnior , torcedores do Valencia são condenados

Na manhã dessa segunda-feira (10), a LaLiga anunciou a prisão de três torcedores do Valencia por insultos racistas contra o atacante brasileiro do Real Madrid, Vinicius Júnior. O trio foi condenado a oito meses de prisão, banidos por dois anos dos estádios e irão arcar com as custas do processo.

O caso ocorreu em maio de 2023 no confronto entre Valencia e Real Madrid, no estádio Mestalla, casa do Valencia. O jogo foi paralisado aos 24 minutos do segundo tempo, quando torcedores do time mandante insultavam Vini de “mono” (macaco, em espanhol).

O presidente de LaLiga, Javier Tebas celebrou a condenação; “Esta sentença é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, pois repara os danos sofridos por Vinicius Junior e envia uma mensagem clara para aquelas pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a LaLiga irá detectá-los, denunciá-los e haverá consequências criminais”.

No seu retorno ao Mestalla nove meses depois do caso, Vinicius Jr foi hostilizado por torcedores do Valencia. O jogo terminou empatado em 2 x 2, com direito a dois gols do brasileiro.

O atacante brasileiro de 23 anos é o destaque do Real Madrid e da seleção brasileira, sendo o favorito a vencer o prêmio de melhor jogador do mundo.