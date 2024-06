PF mira criminosos que invadiram sistema do TSE para fraudar títulos eleitorais

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (25) operação contra criminosos que fraudaram títulos eleitorais por meio do aplicativo e-Título, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As irregularidades foram identificadas em 158 registros.

A CNN apurou que a ação dos criminosos aconteceu no segundo semestre de 2023 de forma cadastral, sem afetar o sistema de votação.

Segundo a PF, o TSE identificou características diversas, que vão desde a emissão de título de eleitor até a inscrição como mesário voluntário.

A investigação aponta ainda que os suspeitos utilizaram o aplicativo e-Titulo usando o nome de pessoas públicas.

Ao todo, os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), São Miguel do Gostoso (RN) e Maracanaú (CE).

Os suspeitos devem responder pelo crime de invasão de dispositivo informático.

O que diz o TSE

Por meio de nota, o tribunal comentou o caso:

“Em ação preventiva e permanente de verificação da lisura e do rigor de dados nos seus canais digitais, em julho de 2023 o Tribunal Superior Eleitoral identificou acessos irregulares no aplicativo e-Título, sem qualquer relação com o sistema de votação nem com o processo eleitoral, cuidando-se de informações relativas a dados e informações não sensíveis.

Foi imediatamente comunicado o fato com pedido de providências à Polícia Federal, do que resultaram as medidas por ela adotadas.

O Tribunal Superior Eleitoral permanece atento a qualquer abuso ou desvio de particulares em relação a dados inseridos nos sistemas disponíveis e de guarda da Justiça para garantia plena dos direitos, segurança e proteção total dos eleitores, como nunca deixou de ocorrer, nem será admitido.”