PF descobre nova joia, e 3 inquéritos sobre Bolsonaro devem ser concluídos até julho

A Polícia Federal (PF) descobriu uma nova joia durante diligências nos Estados Unidos, no âmbito da investigação que apura a suposta tentativa de apropriação indevida de joias presenteadas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A corporação deve concluir até julho este inquérito e outros dois que implicam o ex-presidente – sobre fraude no cartão de vacinação e tentativa de golpe de Estado. As informações foram divulgadas pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

Em café da manhã com jornalistas, nesta terça-feira (11), Rodrigues confirmou que, com o apoio do FBI, agentes da PF descobriram que, além do conjunto de joias de que já tinha conhecimento, houve a negociação de outra joia que não estava inicialmente no foco da investigação.

O diretor-geral, no entanto, não deu detalhes sobre essa nova joia, mas avaliou que ela fortalece a linha de apuração da PF no caso.

“Isso só robustece a investigação que se tem feito, demonstrando todas as circunstâncias e tudo houve nesse contexto, desde a apreensão do aeroporto até o dia de hoje”, disse.

Questionado sobre um possível cometimento do ex-presidente de crime de peculato – desvio de um bem público –, o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e à Corrupção da PF, Ricardo Saadi, afirmou que a descoberta da nova joia poderá “eventualmente” caracterizar um crime continuado.

“Na hora da definição, isso poderia ser considerado um agravante”, ressaltou ele, também presente ao encontro com os jornalistas.