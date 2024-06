Friale prevê nova onda polar com temperatura de até 11°C no Acre

O pesquisador Davi Friale anunciou nesta segunda-feira (24) a previsão de uma nova onda polar – a sexta do ano –que deve avançar em direção ao Acre da noite de sábado (29) para domingo (30), provocando uma queda nas temperaturas e causando a quarta friagem do ano.

Friale ressalta que o mês de junho terminará com uma onda de frio polar. Ao amanhecer da próxima segunda-feira, primeiro dia de julho, as temperaturas deverão variar entre 11°C e 14°C nas microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, semelhante à ocorrida no último dia 25 de maio.