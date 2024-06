Acidente de trânsito deixa motociclista e ciclista gravemente feridos

Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e uma bicicleta deixou Amós Darc da Costa, de 29 anos, e Elissandro da Silva Oliveira, de 27 anos, trabalhador de uma empresa terceirizada, gravemente feridos na noite desta segunda-feira, 24, na Estrada Jarbas Passarinho, na região do bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Amós trafegava em uma motocicleta modelo Yamaha Crosser, de cor bege, placa QWO-2I38, no sentido bairro-centro, quando, ao passar por um buraco, perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o ciclista Elissandro.

Com o impacto, Amós sofreu fraturas na face, no nariz, deformidade no braço esquerdo, escoriações e um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) moderado. Já Elissandro teve perda de consciência, hematomas na face direita, escoriações e também um Traumatismo Crânioencefálico (TCE) moderado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e, devido ao agravamento do quadro clínico de Amós, foi solicitado o apoio de uma ambulância de suporte avançado. Após serem estabilizados, Amós e Elissandro foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o paciente Amós deu entrada no hospital em estado grave, enquanto o quadro clínico de Elissandro é estável, mas pode se agravar.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia, e, após o término, a moto e a bicicleta foram removidas por familiares das vítimas.

Moradores da região relataram à reportagem que a Estrada Jarbas Passarinho tem registrado vários acidentes devido aos buracos e à falta de iluminação pública na região.