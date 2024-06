Pastor salva jovem que ameaçava pular de ponte em Rio Branco

Um jovem, cuja identidade foi mantida em sigilo, tentou se jogar da ponte Coronel Sebastião Dantas, na rua Marechal Deodoro, centro de Rio Branco, no início da tarde dessa segunda-feira, 24.

As imagens foram registradas pelo pastor Ageu Pereira Oliveira, da Igreja Assembleia de Deus, congregação do Taquari, e foram publicadas em sua rede social.

“Pela infinita bondade e misericórdia de Deus, deu tudo certo para que esse jovem tenha uma segunda chance de recomeçar”, escreveu o pastor.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com o presbítero, que detalhou mais a situação que presenciou.

“Ao me deparar com a situação, percebi que havia algo errado com ele. No primeiro momento, achei que era apenas um desconforto, mas depois o vi se aproximar da ponte. Eu estava em uma conversa descontraída no grupo da família falando de horário de trabalho, e então me perguntaram o que eu estava fazendo no momento e resolvi gravar o vídeo mostrando a situação aos meus familiares. Ao perceber que era uma situação séria, que o homem queria se jogar da ponte, parei de gravar e acionei a Polícia através do 190. Não me aproximei, pois pensei que ele poderia se jogar. Após 12 minutos, os Policiais Militares chegaram juntamente com o Corpo de Bombeiros. O jovem foi resgatado”, disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o homem ao Hospital de Saúde Mental do Acre (HOSMAC) para os devidos procedimentos.