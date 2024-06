Em Londres, Gladson encontra embaixador do Brasil e trata sobre preservação das florestas

O governador Gladson Cameli se reuniu nesta terça-feira, 25, em Londres, na Inglaterra, com o embaixador do Brasil no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, Antonio Patriota. O encontrou do chefe do Palácio Rio Branco reafirmou a posição do Estado frente a perspectivas de investimentos ambientais, já que 85% do território acreano é formado por florestas preservadas.

Recebido pelo embaixador e pelo secretário federal de Meio Ambiente e Energia, Nicola Speranza, Gladson frisou o comprometimento do Acre com a pauta ambienta. “Entre os estados da Amazônia Legal, o Acre está no protagonismo das políticas socioambientais, mostrando que é possível unir desenvolvimento econômico e social à sustentabilidade ambiental e preservação das florestas”, frisou o governador.

Os recursos obtidos por meio dos acordos ambientais são investidos, cerca de 70%, em políticas públicas de assistência aos povos tradicionais, comunidades ribeirinhas e para a agricultura familiar e sustentável, fortalecendo ainda mais as salvaguardas ambientais. “Agradeço ao governo federal e ao embaixador Antonio Patriota pela oportunidade de garantir avanços para o nosso Acre”, continuou Cameli.

Os outros 30% são empregados em comando e controle, para garantir que a floresta continue em pé.

Durante a reunião, o embaixador pontou a necessidade de desenvolver políticas públicas efetivas que contribuam para a justiça social e diminuição das desigualdades sociais.

O Reino Unido é um importante agente e investidor em ativos ambientais no mundo, e o avanço nas conversas com o país é essencial para desenvolver essas políticas no estado.