Pai chora após filho matar irmão com golpe de foice no Acre

O professor de escola rural Rosinildo da Silva Amaral, de 25 anos, foi assassinado pelo próprio irmão, Mariano da Silva Amaral, de 27 anos, com um golpe de foice na zona rural de Brasiléia, no interior do Acre, nessa quarta-feira (12). A informação foi confirmada pelo pai dos envolvidos, Maricil Moreira do Amaral, que, aos prantos, lamentou o acontecido.

De acordo com Maricil, os filhos estavam limpando uma área de campo quando a vítima teria dito ao seu irmão para sair do local, já que ele estava muito alterado por causa de uma disputa de terras. Ao virar as costas, Mariano levantou a foice e bateu contra o pescoço de Rosinildo com um golpe mortal, que quase degolou a vítima.

Após o crime, o acusado pegou sua moto, foi até a cidade de Brasiléia, guardou o veículo na casa da sogra e tomou rumo ignorado.

Ao site O Alto Acre, Maricil Moreira do Amaral falou que o filho morto era como um pai pra toda a família. “Era um filho pai, cuidava de tudo. Morreu inocente. Eu tenho só 20% da visão, ele era o pai de casa, dava estudo pra outra filha que eu tinha”, disse o pai aos prantos.

A tia dos dois jovens, que se identificou como Elenice, afirmou que deseja que justiça seja feita. “Se desse pra fazer outra coisa, nós fazia [sic], mas espero que justiça seja feita, que corra atrás”, falou.

Já na manhã desta quinta-feira (14), a Polícia Civil de Brasiléia prendeu o autor do crime na parte alta da cidade.

Veja o vídeo: