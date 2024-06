Governo convoca candidatos para entrega de documentos e assinatura de contrato do processo seletivo da Sesacre

O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Saúde (Sesacre), divulgou oficialmente nesta quinta-feira, 13, a convocação dos candidatos para a entrega de documentos e assinatura do contrato do processo seletivo simplificado, conforme disposto no Edital n.º 001/2024 Sead/Sesacre, de 9 de janeiro de 2024.

A convocação segue a ordem de cargo, localidade, inscrição, nome do candidato, nota e classificação final. Confira a lista e os documentos necessários para a assinatura do contrato.

Os candidatos convocados deverão entregar a documentação e assinar o contrato até o dia 25 de junho. A entrega deve ser efetuada das 9h às 15h, no Memorial dos Autonomistas – Theatro Hélio Melo, situado na Avenida Brasil, n° 309 – Centro, Rio Branco.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com a Sesacre, pelo WhatsApp (68) 3215-2710, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, ou com a Sead, pelo e-mail [email protected].