Operação Eclipse: Polícia Civil do Acre desencadeia megaoperação contra o crime organizado

Nesta quarta-feira, 05, a Polícia Civil do Acre realizou uma operação de grande envergadura, denominada “Eclipse”, com o objetivo de combater o crime organizado em várias cidades do estado. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e contou com o apoio do Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), além das delegacias de Sena Madureira, Manoel Urbano, Senador Guiomard e da Polícia Penal.

A operação resultou no cumprimento de 43 mandados judiciais, incluindo 21 prisões preventivas, duas prisões em flagrante e 22 mandados de busca e apreensão. Os alvos das prisões e das buscas foram identificados após um longo período de investigação, visando desmantelar redes criminosas que operam nessas regiões.

Em Sena Madureira, foram cumpridos 20 mandados de prisão, dos quais 17 homens e 3 mulheres foram detidos. A cidade também foi palco de duas prisões em flagrante. Já em Manoel Urbano resultou em uma prisão em flagrante e outro de prisão preventiva em Senador Guiomard.

“A Operação Eclipse representa um marco significativo no combate ao crime organizado no Acre, reforçando o compromisso das forças de segurança em garantir a ordem e a segurança pública. É de fundamental importância a colaboração entre as diferentes unidades policiais para o sucesso da ação policial”, disse o delegado titular da DRACO, Dr. José Adonias.

Os presos foram encaminhados para unidades prisionais e responderão pelos crimes conforme as investigações em curso. As ações de busca e apreensão resultaram na apreensão de celulares e drogas, entro outros elementos que serão essenciais para o avanço das investigações e futuras ações judiciais.

Com a operação Eclipse, a Polícia Civil do Acre demonstra mais uma vez sua eficiência e determinação em proteger a sociedade e combater a criminalidade de forma incisiva e organizada.

Por Ascom/PCAC