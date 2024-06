ONG oferta mais de 600 vagas de emprego no Acre com curso preparatório; confira

A Confederação do Elo Social Brasil abriu 602 vagas de emprego para o Acre nas áreas de direito, psicologia, assistência social, contabilidade, administração, enfermagem, educação, auxiliares de escritórios e outros.

A ONG também vai oferecer aos candidatos curso preparatório para agente social com carga horária de oito horas. O curso, além de gratuito, garante o direito de registro na instituição sem qualquer mensalidade ou taxa de inscrição.

O agente social receberá certificado de participação, que lhe possibilitará tornar-se um dos colaboradores na qualidade de instrutor, diretor ou contratado – via CLT ou PJ. O local e a data do curso ainda serão definidos conforme a demanda.

Os interessados em maiores informações, podem entrar no grupo do WhatsApp do Elo Social Acre. As inscrições podem ser feitas através do site.