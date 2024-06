No Dia dos Namorados, motéis fazem promoções para casais em Rio Branco

Nesta quarta-feira, 12, em comemoração ao Dia dos Namorados, os motéis de Rio Branco estão oferecendo uma série de promoções para os casais que buscam uma celebração romântica especial. As ofertas variam e são ideais tanto para aqueles que ainda estão indecisos sobre como marcar a data quanto para os que desejam apimentar a relação.

No Segundo Distrito da capital, o fotojornalista Jardy Lopes capturou imagens das principais hospedagens, onde as promoções exibidas nas placas apresentam preços que oscilam entre R$ 36 e R$ 41 reais.

Utilizando as redes sociais para engajar os enamorados, o motel Tu Topas está realizando a “promoção suíte premiada”. Durante o dia, os prêmios incluem refeições saborosas, enquanto à noite, os agraciados podem desfrutar de champanhe e cerveja. Para ganhar, os casais precisam encontrar o bilhete premiado escondido na suíte.

Por sua vez, o C q Sabe motel também lançou uma campanha promocional em suas redes sociais. Os casais que interagirem com a postagem específica no Instagram concorrerão a uma estadia com direito a bebida e café da manhã inclusos.