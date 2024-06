Cruzeiro do Sul registra 12 casos de violência doméstica no último fim de semana

Mais uma mulher foi assassinada a golpes de faca no Acre no domingo. Já em Rio Branco, parentes de Ketilly Soares de Souza, de 33 anos, encontraram ela sem vida no chão da sala na Rua Raimundo Saldanha, no Polo Benfica, região do bairro Vila Acre, Segundo Distrito da capital. A suspeita é de que o autor do crime tenha sido o próprio companheiro, Simey Menezes Costa.