Rio Acre se aproxima de 2m e pode afetar abastecimento de água na Capital

Na manhã desta quarta-feira, 5, o nível do Rio Acre atingiu 2,46 metros, uma das menores marcas já registradas nos últimos anos. Esse fenômeno acende um alerta para a possibilidade de uma seca intensa que poderia comprometer o fornecimento de água nas áreas urbanas e rurais.

Desde maio, o nível do principal afluente do estado tem se mantido abaixo de 4 metros, causando preocupação entre as autoridades quanto a uma potencial seca severa em 2024. A marca atual do Rio Acre é inferior à registrada no mesmo período de 2023, indicando a possibilidade de uma estiagem mais grave no próximo ano.

A Defesa Civil de Rio Branco e do Estado estão mobilizados para implementar planos de contingência que visam minimizar os impactos de uma possível seca prolongada. Entre as medidas previstas, está o plano de contingência de escassez hídrica, que já está pronto para ser ativado.