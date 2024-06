Nível do Rio Acre continua em baixa e atinge 2,12 metros na Capital

O nível do Rio Acre alcançou a marca de 2,12 metros nesta segunda-feira (10), aproximando-se da cota de 2 metros, um dos menores níveis registrados nos últimos anos, conforme monitoramento da Defesa Civil. Esse cenário acende um alerta para uma potencial seca severa que pode comprometer o fornecimento de água tanto em áreas urbanas quanto rurais.

O tenente-coronel Cláudio Falcão enfatizou que há uma expectativa de que a situação se agrave nos próximos dias, com a possibilidade de o manancial descer abaixo dos 2 metros. Ele alerta que, em decorrência do verão rigoroso, mais de 20 mil pessoas da zona rural correm o risco de ficar sem acesso à água.

Desde maio, o nível do principal afluente do Acre vem se mantendo abaixo de 4 metros, suscitando temores de uma seca extrema em 2024. O nível atual é inferior ao registrado no mesmo período em 2023, indicando a possibilidade de uma estiagem ainda mais grave no próximo ano.