Aeroporto Internacional de Rio Branco é premiado em práticas sustentáveis

O Aeroporto Internacional de Rio Branco Plácido de Castro foi premiado na nova edição do Programa Aeroportos Sustentáveis, categoria até um milhão de habitantes.

A distinção é conferida anualmente pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e reconhece os aeroportos que se destacam em práticas sustentáveis. A cerimônia de premiação aconteceu durante a 4ª edição do projeto Aviação Sustentável, em Brasília (DF).

Além do aeroporto de Rio Branco, o aeroporto do município de Cruzeiro do Sul também foi premiado. Outros destaques foram os aeroportos de Porto Velho (RO), que conquistou a segunda colocação na mesma categoria; de Tefé (AM), em segundo, e Cruzeiro do Sul Airport, em terceiro, na classe até 200 mil passageiros por ano.

O Programa Aeroportos Sustentáveis avalia os participantes com base em critérios abrangentes de gestão ambiental, incluindo a redução de poluentes, uso eficiente de recursos hídricos, coleta seletiva e mitigação do ruído aeronáutico.