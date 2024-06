Municípios do Acre já contam com nova vacina contra Covid-19

Os municípios acreanos já estão disponibilizando o novo imunizante contra a Covid-19. A vacina monovalente protege contra a cepa XBB — em maior circulação atualmente, segundo informação do Ministério da Saúde.

O Acre recebeu as doses que estão sendo distribuídas aos municípios de todo o estado. A vacina será aplicada como reforço para os grupos prioritários.

Em Xapuri, a Secretaria Municipal de Saúde pede que as pessoas procurem as unidades de saúde para se informar a respeito de que vacinas contra a Covid-19 devem tomar, segundo cada caso.

“O município está tendo dois tipos de vacina, da Coronavac e da Moderna. A gente recomenda que a população vá à sala de vacina para verificar a situação caso a caso”, explicou.

O público-alvo da vacinação contra a Covid-19 é formado por crianças — de seis meses até menores de cinco anos. E também adultos dos grupos prioritários — pessoas com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades e gestantes.

O Movimento Nacional pela Vacinação, campanha encabeçada pelo Ministério da Saúde, entrou em nova etapa e pretende vacinar ao menos 70 milhões de pessoas contra a Covid-19.

Com a proximidade do inverno e a queda nas temperaturas em algumas regiões do país, aumenta a incidência de doenças respiratórias, assim como síndromes gripais.

Por isso, medidas de proteção — além da vacina — devem ser tomadas, como usar máscara em caso de suspeita de alguma doença, cobrir o rosto quando espirrar, além de evitar espaços fechados. Essas medidas podem ajudar a reduzir a circulação do vírus da Covid.

Com informações do Portal Brasil 61.