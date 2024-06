Mulher é brutalmente espancada pelo marido na zona rural de Acrelândia

Uma jovem de 20 anos foi brutalmente espancada pelo marido na tarde desta quarta-feira (19), no km 03 do Ramal Linha Sete, zona rural de Acrelândia. Shayanne Vieira do Nascimento sofreu agressões após uma discussão com seu esposo, que ultilizou um pedaço de madeira para agredi-la.

Segundo relatos da própria vítima, o agressor, que é membro de uma facção criminosa da região, só não a matou devido à intervenção da mãe do agressor. Ao ouvir os gritos de socorro, correu até a residência e conseguiu evitar uma tragédia.

Após as agressões, o homem fugiu e tomou rumo ignorado. Militares foram chamados ao local e solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte básico para socorrer a vítima.

O agressor, cujo nome não foi revelado, é conhecido pela polícia por diversos crimes cometidos no município. Na noite anterior ao ataque, ele havia sido conduzido à delegacia sob suspeita de roubo de motocicleta, após uma abordagem na qual foi encontrada uma chave de motocicleta raspada, ferramenta comumente utilizada para furtos.

A ambulância de suporte básico levou Shayanne para a Unidade Mista Maria de Jesus Ander (Mazica) em Acrelândia. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Shayanne foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com dois cortes na cabeça, suspeita de fratura de costela, braço esquerdo, e múltiplos hematomas, seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Civil de Acrelândia deve abrir um inquérito para iniciar as investigações sobre o caso, com o objetivo de localizar e prender o agressor.