Empresário é roubado enquanto fechava mercantil em Rio Branco; veja o vídeo

Um empresário, cuja a identidade foi mantida em sigilo, foi roubado na noite da última desta terça-feira, 18, enquanto fechava o Mercantil Torra-Torra, na Avenida Sobral, no bairro da Pista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, por volta das 19h, o empresário estava saindo do comércio quando foi abordado por dois assaltantes, um deles com um capacete.

Durante o assalto, a vítima foi revistada e o dinheiro que possuía caiu no chão. Os criminosos rapidamente recolheram o dinheiro e fugiram do local.

As câmeras de segurança do estabelecimento capturaram a ação dos bandidos, mas não conseguiram identificar os rostos dos assaltantes.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Veja o vídeo: