Motociclista sofre fratura no braço após cair em buraco em Ramal no município de Brasiléia

Na noite desta quinta-feira, (06), o colono Marcos Antonio Goes Lima, de 26 anos, deu entrada no hospital regional do Alto Acre após sofrer um acidente enquanto trafegava com sua moto no Ramal do 19, com acesso pela BR 317 (Estrada do Pacífico), no município de Brasiléia.

Segundo informações apuradas, Marcos estava conduzindo sua moto quando foi ultrapassado por um carro. A passagem do veículo levantou uma grande quantidade de poeira, dificultando a visibilidade do motociclista. Com a visão comprometida, Marcos não conseguiu perceber um buraco à sua frente.

O acidente ocorreu quando ele passou pelo buraco, perdendo o controle da moto e caindo violentamente. O impacto da queda resultou em uma fratura no antebraço esquerdo do colono.

Marcos recebeu ajuda de terceiros que estavam próximos, e imediatamente acionaram os socorristas do 6º Batalhão dos Bombeiros do Alto Acre. A equipe de resgate prontamente deslocou-se até o local do acidente, prestou os primeiros socorros e transportou Marcos para o hospital regional do Alto Acre.

No hospital, Marcos foi atendido e ficou sob observação da equipe médica plantonista. Os profissionais de saúde ainda avaliarão a necessidade de transferi-lo para a capital, caso seja necessário um tratamento mais rigoroso para a fratura.