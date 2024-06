Motociclista morre esmagado por caminhão em rodovia de Rio Branco

Um grave acidente envolvendo um caminhão boiadeiro e uma motocicleta tirou a vida de um homem identificado como Edberto Souza Silva, de 33 anos, na madrugada desta quinta-feira, dia 13, no km 3 da rodovia AC-90, estrada Transacreana, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edberto trafegava na rodovia em uma motocicleta modelo Honda CG 125, de cor azul, placa NAF-8G09, no sentido zona rural – zona urbana, quando inesperadamente perdeu o controle da moto e entrou debaixo de um caminhão boiadeiro, que trafegava no sentido zona urbana – zona rural. Após o acidente, o motorista fugiu do local.

A cena impactante atraiu a atenção de populares que passavam pelo local. O capacete da vítima havia se soltado e estava destruído, e a cabeça do motociclista estava esmagada. Destroços da moto e partes do corpo do homem estavam espalhados pela estrada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, só puderam atestar o óbito de Edberto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito. Após a perícia, o corpo de Edberto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

A Polícia Civil investigará o caso para identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro.

Veja o vídeo: