‘Meu coração dizia que ele não tinha morrido’, diz mãe que reencontrou filho após 34 anos

“Foi isso que me levou a acompanhá-la. Eu disse: ‘‘Então eu vou’. Ela me prometeu que me levava. Chegamos na rodoviária, permanecemos em um hotel, no dia seguinte a gente pegou o ônibus e fomos pra Porto Velho. Chegando lá, esse senhor [dono de uma carreta com a qual ela tinha conversado no dia anterior] já estava lá esperando, e de lá seguimos com ele pra Florianópolis“, disse Josenildo.