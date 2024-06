Motociclista de app colide com trator estacionado em rodovia

Na noite desta última sexta-feira (14), um acidente ocorreu no km 28 da rodovia AC-10, conhecida como Estrada de Porto Acre. Um motociclista de aplicativo, que não teve seu nome revelado, colidiu com um rolo compressor estacionado na lateral da via sem qualquer sinalização luminosa.

Segundo informações de populares, o trecho da rodovia está em manutenção. No entanto, não há sinalização adequada que alerte os condutores sobre a presença de máquinas na via, especialmente durante a noite. A única placa existente indica a manutenção, mas não é visível no escuro, exacerbando os riscos para os motoristas.

O acidente aconteceu quando o motociclista, ao realizar uma curva nas proximidades, não conseguiu avistar o trator ou a placa, resultando na colisão. Ele sofreu várias escoriações e sentiu fortes dores, mas recusou atendimento dos profissionais do SAMU. A ambulância 09, localizada no município, foi enviada ao local, mas o motociclista optou por ser levado para casa por amigos que assumiram a responsabilidade pelo cuidado de sua recuperação.

Inicialmente, a ambulância de suporte avançado 01 também foi acionada, mas o chamado foi cancelado pela equipe da ambulância básica que chegou rapidamente ao local. Os amigos do motociclista retiraram a motocicleta do local do acidente e a guardaram até que ele se recupere e possa buscá-la novamente.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) não foram chamados para realizar os procedimentos de praxe após o acidente.