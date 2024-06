Nas imagens é possível identificar um motorista vestido de vermelho saindo armado, junto da esposa, de uma caminhonete modelo Hilux na cor branca. O homem vai em direção ao carro da frente proferindo xingamentos e perguntando se a vítima “estava feliz”. Veja o vídeo:

Em um segundo vídeo, já com a caminhonete na frente, o homem aparece ao lado do banco do passageiro, enquanto a mulher fala com a Polícia Militar pelo telefone, e pede para abaixar o vidro do veículo.