Ministério da Pesca abre inscrições para 264 vagas de salários a partir de R$ 6,1 mil

O Ministério da Pesca e Aquicultura abriu nesta segunda-feira (24) as inscrições para concurso público que vai definir 264 vagas de nível superior em diferentes áreas, para trabalhar em Brasília e nas superintendências federais dos outros estados.

As inscrições devem ser feitas no site do Idecan, entre os dias 24 de junho e 24 de julho. A taxa de participação é de R$ 62,00 e a prova objetiva está prevista para acontecer em 11 de agosto.

As 264 vagas estão divididas em mais de 20 especialidades distintas. As opções que mais tem vagas são:

Engenharia de Pesca (Brasília) – 20 vagas

Oceanografia/ Oceanologia (Brasília) – 20 vagas

TI (Brasília) – 17 vagas

Direito (Brasília) – 16 vagas

Administração (Brasília) – 12 vagas

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salário base de R$ 6.130, 00. O edital do concurso também destaca que todos os cargos têm auxílio alimentação de R$ 1.000,00.

A prova terá 70 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos básicos (dez de português, cinco de raciocínio lógico, cinco de informática e dez de ética e noções de administração pública) e 40 de conhecimentos específicos, que terão a pontuação dobrada.

Os exames serão realizados no Distrito Federal e nas capitais dos 26 estados do país. Os locais deverão ser divulgados no dia 2 de agosto, a prova será no dia 11 e o gabarito sai no dia 12.

A seleção terá validade de dois anos a partir da data de homologação do resultado final, com a possibilidade de ser prorrogada por mais dois.