Mercado de seguros avança e injeta R$ 26 milhões em indenizações no Acre

No Acre, o mercado segurador desembolsou cerca de R$ 26,1 milhões em indenizações no primeiro trimestre de 2024, avanço de 10,7%. Os principais destaques foram o seguro Automóvel, com um aumento de 93,2%, totalizando mais de R$4,1 milhões, e a Capitalização, que somou R$13,1 milhões, um crescimento de 9,0%.

Paralelamente, foram arrecadados R$105,6 milhões, registrando um aumento de 6,3%. Os segmentos com melhores desempenhos foram: o Patrimonial, com R$4,4 milhões e um avanço de 35,1%, e o seguro de Vida, com R$6,9 bilhões e um aumento de 4,3%. Na Amazônia, o mercado acreano representa 4,7% do total segurado.

Os dados foram divulgados na primeira semana de junho pela Confederação Nacional das Seguradoras durante evento em Manaus que reuniu lideranças do mercado segurador do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Na ocasião, foi apresentada a visão geral do setor segurador na região no primeiro trimestre de 2024, que foi marcado pela maior procura por produtos oferecidos pelas seguradoras, bem como a sugestão de criação do Seguro Social contra Catástrofe, em análise pelo Governo Federal.

De acordo com o último levantamento da CNseg, nos três primeiros meses de 2024 foram pagos mais de R$626,1 milhões em indenizações na Região Norte, excluindo Tocantins, alta de 27,1% se comparado com 2023. O destaque ficou por conta do seguro Automóvel, que cresceu 12,2%, com R$137,6 milhões, e da Capitalização que retornou aos segurados R$235,9 milhões, avanço de 5,6%, em resgates e sorteios.