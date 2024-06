Menor que trabalhava de forma irregular como vigilante comunitário noturno sofre acidente e vai parar no Pronto Socorro

No final da noite desta sexta-feira (14), um menor de 16 anos, que trabalhava como vigilante comunitário noturno, sofreu um grave acidente de trânsito no cruzamento das ruas Iracema e Guarujá, no conjunto Villagen Marciel. O acidente ocorreu após o jovem não respeitar a sinalização de parada obrigatória.

Segundo informações da condutora da caminhonete Hilux, que preferiu não se identificar, ela trafegava pela rua Guarujá quando, ao se aproximar do cruzamento, o motociclista menor de idade, que pilotava uma motocicleta Factor de cor branca, saiu repentinamente da rua Iracema sem parar. A motorista relatou que não teve tempo de evitar a colisão.

Com o impacto, o jovem foi arremessado contra um muro de alvenaria. Ele sofreu a perda de três a quatro dentes da parte superior, fraturas distais, de tíbia e fíbula do membro esquerdo, além de um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve, que pode se agravar.

Uma ambulância de suporte avançado chegou imediatamente ao local e prestou os primeiros socorros, estabilizando a vítima. O menor foi então encaminhado ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

O menor foi entregue ao Setor de Traumatologia para maior avaliação com fraturas na tibia e fíbula,

perda de quatro dentes superiores, fratura no punho, e um traumatismo craniano encefálico (TCE) de natureza leve, e posteriormente encaminhado para a sala de cirurgia.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) esteve no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A condutora da caminhonete foi submetida ao teste do bafômetro, que indicou a presença de álcool. Ela foi então conduzida à Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) para os procedimentos legais necessários.

Peritos do Instituto Médico Legal realizaram a perícia no local do acidente, e a motocicleta foi removida ao pátio do DETRAN para os procedimentos cabíveis.