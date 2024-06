Festival Indústria Acreana valoriza produtos locais na Capital

Valorizar os produtos fabricados no estado. Esse é o principal objetivo do Festival Indústria Acreana, evento realizado na manhã deste sábado, 15 de junho, das 9h às 12h, em rede atacadista situada na Isaura Parente, em Rio Branco. A ação teve degustação de produtos de alimentos locais, música ao vivo, entre outras atrações.

A iniciativa foi promovida por meio de uma parceria entre o Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Acre (Sinpal/AC) e a rede Arasuper.

Para o presidente do Sinpal, José Luiz Felício, trata-se de uma grande oportunidade para as indústrias de alimentos. “Assim podemos mostrar a diversidade e qualidade que nossa indústria tem a oferecer para a população acreana. Só temos a agradecer ao Arasuper pela parceria”, salientou.

De acordo com o empresário Carlos Rocha, membro do Sinpal e diretor comercial da Acrepan, é importante valorizar o que é produzido no Acre. “O Sinpal vem, até mesmo antes da pandemia, com campanhas de valorização da indústria local. E a parceria com a rede Arasuper é uma verdadeira vitrine, pois dá maior visibilidade e reforça a qualidade do que é produzido no nosso estado, aquecendo a economia local”, destacou.

Rozeane Araujo, gestora comercial, frisou que, além do evento de degustação, que reuniu mais de 20 empresas de alimentos, os produtos de mais de 50 indústrias locais estão em oferta em todas as lojas do grupo até este domingo, 16 de junho.

O cliente Canizio Souza, de 68 anos, aproveitou o evento de degustação e exaltou a qualidade da indústria acreana. “Vejo como uma excelente iniciativa, desperta o interesse dos clientes e temos, sim, que valorizar e reconhecer a qualidade do que é produzido no Acre”, comentou.