Mega-Sena: quanto rende investir R$ 93 milhões na poupança, Tesouro Direto ou CDB

A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (25) o concurso 2.741, com prêmio estimado em R$ 93 milhões.

A pedido da CNN, Michael Viriato, estrategista da Casa do Investidor, realizou um levantamento mostrando quanto rende uma aplicação do valor integral do prêmio, considerando o atual patamar da taxa básica de juros em 10,50%.

A poupança segue com o “menor” retorno, tanto no curto quanto no longo prazo: em um mês, a aplicação renderia pouco mais de R$ 534 mil e, após um ano, o ganho seria de R$ 6,57 milhões.

A melhor opção ainda estaria nos CDBs, considerando uma remuneração média que chega a 105% do CDI.

Neste caso, os mesmos R$ 93 milhões renderiam R$ 645 mil em apenas um mês e cerca de R$ 8,4 milhões em um ano.

A lista apresenta os ganhos em percentuais e em reais da poupança, do Tesouro Direto (considerado o título pós-fixado, o Tesouro Selic), CDBs e fundos DI, que acompanham o CDI e a taxa Selic.

As contas já consideram os rendimentos líquidos, ou seja, descontados do Imposto de Renda que incide sobre os ganhos. Apenas a poupança é livre de cobranças.

A simulação considera taxa de administração de 0,5% para os fundos DI e de 0,2% para Tesouro Selic, embora a cobrança varie entre fundos e corretoras.

O sorteio da Mega-Sena será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa.