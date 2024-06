Marcello Antony conta que filhos trabalham com faxina e auxiliar de cozinha em Portugal

Em entrevista ao canal de Leda Nagle, disponibilizada no YouTube, o artista disse que o mais velho, Francisco, de 21 anos, fruto de sua união com a atriz Mônica Torres, é auxiliar de cozinha.

Já os outros dois enteados, Lucas, de 23, e Louis, de 19, atuam com faxina e passeando com cães, respectivamente.

“Todos os meus filhos estão trabalhando. Nunca forcei eles a nada. Aqui em Portugal, dinheiro vale. Um euro vale. O Francisco trabalha como auxiliar de cozinha de um restaurante em Lisboa. Ele ganha 850 euros, que é um salário mínimo aqui. Eu ajudo ele com o aluguel, e com esse dinheiro que ele ganha, ele paga as contas de água, luz, gás e sobra um dinheiro para viver”, disse o ator.

“O Lucas, meu enteado e filho, faz faxina em casas de americanos. Ganha 80 euros por faxina, o que dá uns R$ 480. O Louis, meu outro enteado, passeia com cachorros de gringos. Ganha 40 euros”, acrescentou.

Antony, que vem atuando como corretor de imóveis de luxo, também afirmou que a mentalidade dos europeus em relação ao trabalho é diferente.

“São coisas que eles não fariam no Brasil. O Francisco nunca seria auxiliar de cozinha no Brasil. A mentalidade aqui na Europa é outra. Isso cria uma casca neles. Eles têm certeza que não vão fazer faxina para sempre, nem ser auxiliar de cozinha para sempre”, pondera.

“Eles enfrentam a vida como ela é: vão tomar esporro de patrão, vão ser ignorados, discriminados. A tendência dos pais é dizer sempre ‘sim’, e a própria vida vai dar ‘não’ para eles, e eles têm que estar preparados”, comenta.

