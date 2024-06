Mais de 90 funcionários demitidos pela empresa Contax cobram verbas rescisórias

A funcionária M.G.B.S., 29 anos, enviou uma denúncia ao ac24horas contra a empresa Contax e a TIM. Segundo ela, mais de 90 trabalhadores foram desligados no dia 31 de maio e ainda não receberam o pagamento das verbas rescisórias.

A funcionária, indignada, alega que a empresa não presta nenhuma informação pertinente ao processo. “Demitiram cerca de 90 funcionários, alegando que foi a TIM que solicitou esse desligamento por falta de produtividade (a Contax presta serviço para a TIM). Até aí, tudo bem. No dia 31 de maio, a empresa enviou o CTR com os valores a receber (rescisão), informando que havia feito o depósito e que faltava apenas a assinatura do colaborador. Mas o depósito não foi realizado”, declarou.

A denunciante disse ainda que, além de estarem sem receber as verbas rescisórias, incluindo a multa de 40% e as correções salariais, os valores foram calculados erroneamente e não foram corrigidos ou pagos. Ela alega que a situação está afetando a subsistência das famílias. “Com isso, vários pais, mães solos, estudantes e jovens provedores de lares estão sem levar comida para casa, sem pagar seu aluguel, sem pagar a parcela da sua faculdade ou comprar seu remédio, devido ao descaso que o poder público tem com essa empresa”, ressaltou.

De acordo com ela, mais de 1000 denúncias já foram registradas no Ministério Público contra a empresa, e ela cobra providências das autoridades competentes. “Houve o desligamento e, até o presente momento, não houve pagamento das verbas rescisórias, nem as informações necessárias sobre o recebimento de valores, como a multa de 40% e as correções salariais. Valores calculados errados não tiveram nenhuma devolutiva de correção ou recebimento do valor. Uma empresa que tem mais de 1000 denúncias no Ministério Público já deveria ter sido fechada. Tantas pessoas enganadas e o poder público se faz de cego ou até mesmo defende a empresa. Como foi o caso da representante do sindicato que, em conversa com um funcionário, disse que era melhor ter ‘um pássaro na mão do que dois voando’, que tinha uma pilha de denúncias referente à Contax e que era apenas perda de tempo. Exigimos que nossos direitos sejam respeitados e que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho intervenham para nos ajudar a receber o que é nosso por direito”, ressaltou.

A reportagem do ac24horas tentou contato com uma gerente dos ex-funcionários da empresa, contudo, não obteve resposta até o fechamento da matéria nem por ligação e mensagem. No site da empresa divulgado na internet, não há número de contato. O espaço segue aberto para os devidos esclarecimentos.