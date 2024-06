Acusados de matar faccionado são condenados a mais de 117 anos de prisão, em Rio Branco

A 1ª Vara do Tribunal do Júri Popular, em Rio Branco (AC), condenou os presidiários, Patrick Lima de Oliveira, Maicon Thallys Andrade dos Santos e Jonas Pereira Neves Filho pelo assassinato do ex-presidiário Dejesus Souza de Farias, que integrava uma facção rival. O crime ocorreu na Rua Beija-Flor, no Bairro Eldorado, na parte alta da capital Rio Branco. O julgamento ocorreu na terça-feira, 18.

Os acusados foram condenados a mais de 117 anos de prisão. Jonas Pereira Neves Filho recebeu uma sentença de 45 anos, 8 meses e 15 dias de prisão, Maicon Thallys Andrade dos Santos foi sentenciado a 39 anos e 2 dias de prisão, e Patrick Lima de Oliveira terá que cumprir 33 anos e 5 meses. As informações são da TV5.

Segundo o Ministério Público do Acre, Patrick Lima, Maicon Thallys e Jonas Pereira invadiram o apartamento onde a vítima morava durante a madrugada e mataram Dejesus a tiros e golpes de faca, na frente da esposa. A mulher escapou de ser morta ao levar um tiro de raspão na cabeça. O crime ocorreu porque a vítima estava vendendo entorpecentes sem a autorização da organização criminosa. Durante o julgamento, os réus negaram a autoria do crime.