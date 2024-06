Mais de 100 mil contribuintes entregam declaração do Imposto de Renda no Acre

A Receita Federal divulgou neste sábado, 1º de junho, que foram enviadas 109.489 declarações do Imposto de Renda no Acre até o prazo final, às 23h59 de sexta-feira, 31 de maio.

O número de declarações entregues é 0,17% menor do que o esperado pela Receita, que previa receber 109.683 declarações no estado este ano, indicando que aproximadamente 216 contribuintes não cumpriram com a entrega.

No total, a Receita Federal registrou 42.421.153 declarações em todo o país. A instituição ressalta que os contribuintes que não apresentaram a declaração dentro do prazo estabelecido, e que são obrigados a fazê-lo, estão sujeitos ao pagamento de multa por atraso.