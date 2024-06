Gol confirma manutenção não programada em avião

A Gol Linhas Aéreas se manifestou neste sábado sobre o incidente ocorrido na noite de sexta-feira (31), quando um voo destinado a Rio Branco precisou retornar a Brasília. O motivo foi o trincamento do para-brisa do Boeing 737 MAX 8 durante o voo. A aeronave, que deveria chegar à capital acreana às 02:26, teve que voltar para a cidade de origem para que fosse realizada a substituição.

A companhia aérea informou que o voo G3 1798, que operava o itinerário entre o Aeroporto de Brasília (BSB) e o Aeroporto de Rio Branco (RBR), teve que passar por uma manutenção não programada e, por segurança, retornou a Brasília logo após a decolagem.

Os passageiros afetados pelo incidente retornaram ao Acre na manhã deste sábado. “O pouso ocorreu sem intercorrências, e todos os clientes foram assistidos conforme as normativas vigentes, prosseguindo para o destino final na manhã deste sábado (1). A GOL reitera que a segurança é a prioridade número um da companhia”, afirmou a empresa em nota.

O evento foi inicialmente reportado pelo perfil Aviação 068 no Instagram, que se dedica a conteúdos sobre as operações no Aeroporto de Rio Branco, no Acre.